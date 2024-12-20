Kocaeli’de şok edici olay: 9 yaşındaki çocuğa sokak ortasında şiddet!

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 19:24 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 19:24

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 9 yaşındaki B., arkadaşlarıyla şakalaşırken 38 yaşındaki bir adam tarafından şiddetle karşılaştı. Olay, B.'nin 2. sınıf öğrencisi bir arkadaşıyla arasında çıkan küfürlü bir tartışma sonucu başladı. B., arkadaşına "Küfür etme, yoksa sana vururum" diyerek karşılık verdi. Ancak, arkadaşının babası olan 38 yaşındaki K.B., olaya müdahale ederek, B.'yi şiddetli şekilde dövdü.

"YETİŞKİN BİRİ ÇOCUĞA BU ŞEKİLDE MÜDAHALE EDEMEZ"

B.'nin annesi Hatice Kurt, olayla ilgili yaptığı açıklamada, çocuğunun yaptığı davranışın arkasında olmadığını ancak bir yetişkinin böyle bir şekilde çocuğa müdahale etmesinin doğru olmadığını vurguladı. Hatice Kurt, "Hiçbir kişinin, kimsenin çocuğuna bu şekilde müdahale etmeye hakkı yok. Tabii ki de uyarma hakkına sahipsin, gerekirse okula, aileye gelip şikayette bulunabilirsin. Bunun önlemini almaya biz de çalışırız. Ancak yetişkin biri çocuğa böyle davranamaz. Şikayette bulunduk. K.B. de yasal yollarla hakkını arayabilirdi, ama bunu seçmeyerek eşkıyalığa soyundu. Çocuklar arasında olabilecek bir şey. Yine konuşur, anlaşırlar. Büyüklerin buna müdahale etmesini kabul etmiyoruz. Oğlum korktuğu için okula gitmekten çekiniyor" ifadelerini kullandı.

"ADAM 38 YAŞINDA, BEN 9 YAŞINDAYIM"

Olayın mağduru 9 yaşındaki B. ise yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı: "Arkadaşım bana küfür etti, ben de 'Küfür etme yoksa sana vururum' dedim. O da 'Yapamazsın, acımaz ki' dedi. Bir kez yanağına dokundum, ertesi gün babası geldi. 'Siz eşkıya mısınız, niye çocuğu dövdünüz?' dedi ve bana vurdu. Adam 38 yaşında, ben 9 yaşındayım. Arkadaşımı da silkeledi. İkimizi tehdit etti. Sonra ikinci kez şiddetli şekilde vurdu, başımı sıktı. Ondan sonra bir abla geldi, bizi kurtarmaya çalıştı, adam 'Velisi gelsin, onun da kafasını kırarım' dedi. Abla bizi aldı ve götürdü. Okula korkuyla koşarak gidiyorum. Korktuğum için anneme söyleyemedim. O günden bugüne çok zorluk çekiyorum."

"38 YAŞINDAKİ ADAMIN BENİ DÖVMESİ ÇOK DEĞİŞİK BİR ŞEY"

B., gözyaşlarına hakim olamayarak, "Kendimi kötü hissediyorum. Arkadaşlar arasında kavga olurdu, ancak 38 yaşındaki adamın beni dövmesi çok değişik bir şey. Annem babam bile beni dövmedi. O adam ne hakla bana vuruyor?" diyerek yaşadığı travmayı dile getirdi.