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Kocaeli'de HDP il eş başkanları ve yöneticileri gözaltına alındı

Kocaeli'de HDP il eş başkanları ve yöneticileri gözaltına alındı
19.12.2022 20:35

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İZMİT'te, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'nün gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen HDP il eş başkanları ve yöneticilerinin bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

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HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'nün gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen HDP Kocaeli yönetimi İzmit Sabri Yalım Parkı'nda toplanmak istedi. Polis ekipleri, park ve yakınında bulunan HDP İl Başkanlığı binası önünde geniş güvelik önlemi aldı. HDP'li yöneticiler parti binasından çıkmak istedikleri esnada polis ekipleri yapılacak eylem, gösteri ve slogan atılması durumunda gözaltı yapacaklarını bildirdi.

HDP'liler binadan çıkarak Sabri Yalım Parkı'na geldi. Burada pankart açarak basın açıklaması yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahale etti.

Aralarında HDP Kocaeli İl Eş Başkanları Aynur Santo ve Şahabettin Işık, 2 il yöneticisi ve 2 ilçe yöneticisi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan HDP'liler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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