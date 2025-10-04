PODCAST CANLI YAYIN
Kocaeli Dilovası'ndaki patlamada ölen işçilerin kimlikleri belli oldu

Kocaeli Dilovası'ndaki patlamada ölen işçilerin kimlikleri belli oldu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan GEBKİM OSB’deki bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybettiği kazada ölen işçilerin kimlikleri belli oldu. Patlama, GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Patlamada işçiler Abdurrahman Kanber ile Murat Fırtına yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İş kazası ile ilgili soruşturm

Bunlar da Var

Aydın'da silah sesi: 19 yaşındaki Hamza Turan yaşamını yitirdi
Aydın'da silah sesi: 19 yaşındaki Hamza Turan yaşamını yitirdi
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek?
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek?
Meram'da korkunç kaza kamerada!
Meram'da korkunç kaza kamerada!
Konya'da feci kaza... Otomobilin çarptığı araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da feci kaza... Otomobilin çarptığı araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle