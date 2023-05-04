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Koalisyonda bitmek bilmez liste krizi! Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na savunma: İçine sinmiyor

Koalisyonda bitmek bilmez liste krizi! Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na savunma: İçine sinmiyor
04.05.2023 09:31

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"CHP'li zihniyetsizler çivi...

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında CHP'nin milletvekili aday listesini sert sözlerle eleştirdi. Programın moderatörleri arasında yer alan Sözcü yazarı Uğur Dündar araya girerek ilginç bir savunmada bulundu. Dündar, "Bunlar Kemal Bey’in kendisinin belirlediği adaylar değil ki, CHP’nin adayları değil ki. Sonuçta bir ittifak. Belki Kemal Bey'in de içine sinmiyor bu isimler. Belki değil bence büyük olasılıkla sinmiyor." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Sadullah Ergin'in AK Parti'de bulunduğu dönemde, "Bu ülkenin talihsizliği ne? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.

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