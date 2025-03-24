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Koah ve apnesi rahatsızlığı olan 38 yaşındaki vatandaş odasında ölü bulundu
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Koah ve apnesi rahatsızlığı olan 38 yaşındaki vatandaş odasında ölü bulundu

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 08:46 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 08:46

Nevşehir’de koah ve uyku apnesi rahatsızlığı olan genç, sigara içip geldikten sonra odasında ölü bulundu. Solunum cihazına bağlı olarak yatması gereken gencin yerde cihaza bağlanmadan yattığını gören ekipler durumu şüpheli olarak değerlendirdi. Olay, Herikli Mahallesi Kocamaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 38 yaşındaki Tolga Çapaçeken gece saatlerinde hava almak için evinden dışarı çıktı. Bir süre dışarıda kalan genç, daha sonra evine gelerek odasına girdi. Yakınları genci kontrol etmek için odasına girdiğinde yerde hareketsiz yatarken gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Tolga Çapaçekin’in öldüğü tespit edildi.

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