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KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle bugün açılıyor
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KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılıyor

Giriş Tarihi: 3.05.2025 09:54:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 639 bin 475 metrekarelik alanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Projesi hayata geçirildi. Projenin ilk etabında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları inşa edildi. Tamamlanan binaların resmi açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Dün (2 Mayıs) Külliyenin görüntülerini "Sağlam Devlet Saygın Gelecek" sloganıyla sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Kıbrıs'ımıza imza bir eseri daha kazandırıyoruz. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile yarın hizmete açıyoruz" dedi.

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