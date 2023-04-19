RAMAZAN İMSAKİYE
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KIZILELMA, 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini gerçekleştirdi!

KIZILELMA, 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini gerçekleştirdi!
19.04.2023 23:03

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Bayraktar, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Kızılelma'nın 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini gerçekleştirdik. Türlü iftiralarla yolumuza takoz koyma gayretinde olanlar Kızılelma'mıza yetişemesin diye hızımızı her testte biraz daha yükseltiyoruz. Uçuşlarımız ve mücadelemiz ülkemiz gök vatanda ve uzayda tam bağımsız oluncaya dek sürecek.

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