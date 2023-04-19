KIZILELMA, 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini gerçekleştirdi!

Bayraktar, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Kızılelma'nın 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini gerçekleştirdik. Türlü iftiralarla yolumuza takoz koyma gayretinde olanlar Kızılelma'mıza yetişemesin diye hızımızı her testte biraz daha yükseltiyoruz. Uçuşlarımız ve mücadelemiz ülkemiz gök vatanda ve uzayda tam bağımsız oluncaya dek sürecek.