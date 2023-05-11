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Kız Kulesi 2. Mahmut dönemindeki orijinal haline kavuştu

Kız Kulesi 2. Mahmut dönemindeki orijinal haline kavuştu
11.05.2023 13:27

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları tamamlanan Kız Kulesi’nde, kulenin bilim kurulunda yer alan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridün Çılı, Yüksek Mimar Han Tümertekin ile birlikte açıklama yaptı. Bakan Ersoy, yapılan restorasyonla Kız Kulesi’nin orijinal olmayan tüm eklentilerinin atıldığını ve kulenin 2. Mahmut dönemindeki orijinal haline kavuşturulduğunu söyledi. Bakan Ersoy ayrıca, Mayıs sonuna kadar Kız Kulesi’nin ücretsiz olarak gezileceğinin müjdesini verdi.

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