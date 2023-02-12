Kırgızistan’dan gelen ikinci arama-kurtarma ekibi, Gaziantep’de

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kırgızistan'dan yolan çıkan ikinci arama-kurtarma ekibi, Gaziantep'e geldi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3'ü doktor olan 83 kişilik arama-kurtarma ekibi ve 78 Kırgız çadırını taşıyan uçağın Gaziantep Havalimanına akşam saatlerinde indiği ifade edildi.

Havalimanından Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazapayev ve yerel yetkililer tarafından karşılanan ekip, depremden etkilenenler için getirdikleri çadırların kurulmasıyla ilgili çalışmalar başlattı.

Büyükelçi Kazakpayev yaptığı açıklamada, "Kardeş Türkiye halkı, arama kurtarma ekiplerimizi sabırsızlıkla bekliyor. Hoş gelmişler. Türk halkı için zor bir dönemde Kırgız halkı da tek yürek olup destek veriyor" dedi.

Kırgızistan, geçtiğimiz Salı günü Türkiye'ye 63 kişilik arama kurtarma ekibi göndermişti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, daha sonra Türkiye'ye ikinci ekibin ve depremden etkilenenler için milli çadırların gönderilmesi talimatı vermişti.