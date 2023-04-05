RAMAZAN İMSAKİYE
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Kılıçdaroğlu’nun 'seccade' skandalına Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan skandal savunma

Kılıçdaroğlu’nun 'seccade' skandalına Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan skandal savunma
05.04.2023 01:18

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7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye ayakkabı ile basması büyük tepkilere neden olmuştu. Yaşanan bu skandalın ardından "Yoğunduk" ve "Göremedim" gibi akla ziyan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu’nu koalisyonun küçük ortakları aklama girişimine soyundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seccadeyi oraya bırakanları suçlu gösterirken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Başkan Erdoğan’ın cami önündeki fotoğrafı üzerinden algı oluşturmaya çalıştı.

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