Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDP'nin Gençlik Meclisi Sözcüsü Gövercin: Öcalan'a uygulanan tecride son vereceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek akladığı, oy uğruna ayaklarına gidip ittifak yaptığı HDPKK - Yeşil Sol ikilisi bölücü eylem ve söylemlerinde vites yükseltti. HDPKK Gençlik Meclisi Sözcüsü Gövercin 'Kürdistan' böğürtülerinde bulunarak kayyuma son vereceklerini, yerel yönetimleri (özerklik) esas alacaklarını söyledi. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kalleşçe "katliamcı" demeye cürret eden bölücü kırıntısı Gövercin, bebek katili Abdullah Öcalan için de 'özgürleştireceğiz' vaadinde bulundu.