Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı Melek Çetinkaya FETÖ'cülerin Fransa'da gerçekleştirdiği eylemlere katıldı!

Yurt dışına kaçtılar

Cezaevinden çıkan isimlerden biri de Taha Furkan Çetinkaya olmuştu. Çetinkaya, annesi Melek Çetinkaya ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırlayıp sarıldığı FETÖ'cü Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya daha sonra yasadışı yollar kullanarak Yunanistan'a kaçtı. Annesi Melek Çetinkaya ise normal yollarla yurtdışına çıkış yaptı.

Fransa'daki FETÖ eyleminde ortaya çıktı

Melek Çetinkaya, Fransa'da FETÖ'cülerin gerçekleştirdiği eylemlerde ortaya çıktı. Strazburg'ta AİHM'in önünde örgüte destek için toplanıp eylem yapan gruba katılan Çetinkaya, yaptığı konuşmada Türkiye'yi karaladı.

"Fetullah Gülen'e terörist diyemem" demişti

Melek Çetinkaya, yaklaşık 4 yıl önce konuk olduğu programda "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" demişti.