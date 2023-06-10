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Kılıçdaroğlu'nun adaylık sözleri sonrası muhalefet seçmeni isyanda! İstifa et be adam! Sinir hastası ettin bizi...

Kılıçdaroğlu'nun adaylık sözleri sonrası muhalefet seçmeni isyanda! İstifa et be adam! Sinir hastası ettin bizi...
10.06.2023 01:05 - Son Güncelleme: 10.06.2023 01:49

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13 seçimdir Başkan Erdoğan karşısında kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu tabanında büyük tepki çekerken istifa etmeye de yanaşmıyor. Bay Kemal bununla da kalmayıp seçimlerdeki mağlubiyetin faturasını MYK üyelerine keserken kendisine yakın isimleri MYK'ya getirdi. Diğer yandan seçimlerden sonra ekranlara çıkmayan Kılıçdaroğlu bu akşam katıldığı canlı yayında seçim sürecini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun ekranlarda olduğu anlarda CHP yandaşı Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bay Kemal'i eleştirirken "Guguk Kuşu'nun pişkinliği hayranlık verici" ifadelerini kullandı. Diğer yandan muhalefet seçmenKılıçdaroğlu'nun katıldığı yayın sonrası çektiği videoda "İstifa et be adam! Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Sinir hastası ruh hastası ettin bizi." diyerek Bay Kemal'e isyan etti.

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