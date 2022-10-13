Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki gizemli 8 saati! 'Rotayı Pensilvanya'ya kırdı' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün basından habersiz bir şekilde 8 saat ortadan kayboldu. ABD'de görev yapan Türk gazetecilerin tepkisine yol açan gelişme sır perdesini korurken, sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu'nun uçak yerine karayolunu tercih ettiği ve kullandığı güzergahta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı Pensilvanya'dan da geçtiği ortaya çıktı. A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu adımla şaibeleri daha da artırdığını vurguladı.