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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023, 22:40 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023, 23:15

Kılıçdaroğlu’nu ‘yeme’ görüşmesinden yeni detaylar… Murat Karayalçın: İmamoğlu’na aday olma dedim gülümseyerek karşılık verdi

Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk savaşı veren Ekrem İmamoğlu, CHP'nin önde gelen isimleri ile 'değişim yemeği' yedi. Yemekte ise eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın yer almıştı. Yaşananların ardından 'değişim yemeği'nde yer alan SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın o görüşmedeki detayları anlattı. O gece Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." ifadelerini kullandı.

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