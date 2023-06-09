Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü TV'de koltuğuna göz diken İmamoğlu'na hodri meydan mesajı!

28 Mayıs sonrası CHP'de kazan kaynıyor. Alınan mağlubiyet sonrası baba - oğul ilişkisi bitti, Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. Bu gelişme tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu yanlısı Sözcü TV'de İmamoğlu'na meydan okuyup "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" şeklinde konuştu. Bilindiği üzere Bay Bay Kemal CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermemişti. "Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle de İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı verdi.