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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı!

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı!
05.06.2023 21:21

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Seçim mağlubiyeti sonrası CHP'de kriz baş gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu önce tüm MYK'nın istifasını alıp "Koltuğu bırakmayacağım" mesajı verdi sonra da koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Daha sonra CHP Parti Meclisi'ni toplayıp parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu, A Takımı'nda İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermedi. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs sonrası Ekrem İmamoğlu'nun medyaya yansıyan tavırlarından da rahatsız. Liste hamlesiyle İmamoğlu'na "yerini bil, sınırı aşma" mesajı veren Bay Bay Kemal, İmamoğlu'nun eş genel başkan edasıyla hareket edişi ve genel merkeze vesayet kurmaya çalışan hamlelerinden hoşnut değil.

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