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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'delege bende şansın yok' mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'delege bende şansın yok' mesajı
23.06.2023 01:21 - Son Güncelleme: 23.06.2023 01:46

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CHP'yi 'değişim' sancısı tuttu. 'Değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ile 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu köprüleri attı. CHP lideri bugün katıldığı yayında önceliğinin İstanbul olduğunu belirtti ve "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" sözleriyle İmamoğlu'nu bombaladı. Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorusunu da önce tüzükten aldığı yetkiyi hatırlattı sonra da "Ben delegelerin iradesine ipotek koyamam" diyerek İmamoğlu'na 'delege bende, şansın yok' mesajı verdi.

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