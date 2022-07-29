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Kılıçdaroğlu'na çekilen “Alevi” operasyonunun arkasında İmamoğlu mu vardı?

Kılıçdaroğlu'na çekilen “Alevi” operasyonunun arkasında İmamoğlu mu vardı?
29.07.2022 16:28

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Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında adaylık savaşı bel altı darbelerle devam ediyor. İmamoğlu’cu medya da artık vitesi artırdı ve durumu mezhepçiliğe kadar getirdi. Öyle ki CHP medyası dediğimiz medyanın İmamoğlu’nu destekleyen kısmı Kılıçdaroğlu’nun Aleviliğini yeniden dillendirmeye başladı. Ardından İmamoğlu’nun durduk yere ‘Sünniyim’ demesi ise operasyonu gözler önüne serdi. Peki Kılıçdaroğlu’nun Aleviliğinin ortaya atılmasının nedeni İmamoğlu’na zemin hazırlamak mı? İmamoğlu "Sünni'yim" diyerek Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasını adaylık için sorun görenlere, "Ben buradayım" sinyali mi veriyor?

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