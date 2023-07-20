Kılıçdaroğlu "Mutakabat Metni'nin hükmü kalmadı" dedi: İYİ Parti sorulunca kıvırdı

CHP'deki 'değişim' kaosu ve İmamoğlu'nun 'zoom'lu cuntasının etkileri sürerken Kemal Kılıçdaroğlu ekran karşısına çıktı. Ekremcilerin kendisini devirmeye yönelik yaptığı toplantıdan rahatsız olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" ayarını verdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na da bir kez daha 'Senin yerin İstanbul, otur oturduğun yere' ayarı verdi. "Belediye başkanlarımız başarılı" diyen Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına yeniden aday olmasını isterim" dedi. İYİ Parti ile olası ittifaka kaçamak yanıt veren Bay Bay Kemal, 8'li koalisyonun ömrünün seçimlik olduğunu, Ortak Politikalar Mutakabat Metni'nin bir hükmünün kalmadığını söyledi.