Kılıçdaroğlu 'Kürt', Yeşil Sol 'Alevi' provokasyonuna başladı!

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK ile yürütülen ittifakı meşrulaştırmak adına 'Kürt' provokasyonuna soyundu. Kılıçdaroğlu'ndan sonra topa HDPKK ile aynı kodları taşıyan Yeşil Sol girdi. Bölücü partinin Tunceli Adayı Ayten Kordu, Atatürk'e 'soykırımcı' devlete 'savaş politikası' suçlaması yöneltti. Birbirinden rezil ifadeler sarf ederek 'Alevi' provokasyonuna girişti. Takvim.com.tr CHP-Yeşil Sol ikilisinin zaman ayarlı çıkışlarını deşifre etti. İki partinin 17 Nisan 2023 gecesi saat 23.00 sularında eşgüdümlü olarak icra ettiği provokasyonlar sonrası akıllara "Talimat Kandil'den mi?" soruları geldi.