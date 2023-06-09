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Kılıçdaroğlu kırsaldakileri 'cahil' ilan etti! "Köylüler Sözcü TV değil TRT izliyor o yüzden kaybettik"

Kılıçdaroğlu kırsaldakileri 'cahil' ilan etti! "Köylüler Sözcü TV değil TRT izliyor o yüzden kaybettik"
09.06.2023 22:46

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28 Mayıs'ta aldığı mağlubiyet sonrası CHP koltuğunu bırakmayacağını ima eden, açıkladığı A Takımı ile diktatoryasını konuşturan Kemal Kılıçdaroğlu, 12 gün sonra ekranlara çıkacak yüz buldu. Seçimden önce sığındığı 'helalleşme' jargonuna sığınan, aldığı ağır mağlubiyet sonrası kutuplaşma örneği sergileyen Bay Bay Kemal, kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşları küçümseyip 'kentlerde üstünüz' imasında bulundu. "Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş" sözleriyle kırsaldaki cahillikle yaftalayan Kılıçdaroğlu, kaybetme nedenini de köylülerin TRT izlemesine bağladı. Akıl tutulması yaşayan CHP lideri "Sözcü TV ve diğer kanallar oralarda izlenmiyor, sadece TRT izleniyor" dedi.

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