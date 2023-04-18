Kılıçdaroğlu HDP'ye Öcalan'ı serbest bırakma sözü verdi!

14 Mayıs'a sayılı bir zaman dilimi kaldı. Seçimler sadece yakın coğrafyalar başta olmak üzere dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu bağlamda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rus güvenlik güçlerini kaynak alan "Kremlyovskaya Prachka" isimli Telegram kanalı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye 'Öcalan'ı serbest bırakma sözü' verdiğini yazdı. Gelişme üzerine Takvim.com.tr, Rus telegram kanalına ulaştı. İlgili haberi mercek altına aldı. 'Kılıçdaroğlu - HDP - Öcalan' konu başlıklı haberde, Erdoğan'ın Batı ile Rusya arasında denge politikası yürüttüğü, Kılıçdaroğlu'nun ise Batı yanlısı bir politika izleyeceği ifade edildi.