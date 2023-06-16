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Kılıçdaroğlu danışman ordusunun üstünü çizdi!

Kılıçdaroğlu danışman ordusunun üstünü çizdi!
16.06.2023 01:44 - Son Güncelleme: 16.06.2023 01:50

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran 2023 öncesi atanan 80'e yakın danışman ve başdanışmanını görevden aldı. Görevine son verilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir, Hacer Foggo, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Daron Acemoğlu ve Rifkin'in olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun danışman ordusu büyük tepki çekerken bu kadar isme neyi danıştığı ise merak konusu oldu. Öte yandan Bay Bay Kemal'in 'danışman' kararı Ekremcileri de isyan ettirdi. İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, "Bence kendinizide değiştirmelisiniz çok net söylüyorum. Birinci dereceden sorumlu sizsiniz!" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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