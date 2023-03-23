Kılıçdaroğlu CHP yandaşı Halk TV'de HDPKK ile ittifakını itiraf etti!

6'lı koasliyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazı konularda birliktelik olacak" diyerek HDPKK ile kıyılan resmi nikahı itiraf etti. Kandil'e ve Pensilvanya'ya selam çakıp FETÖ'cülere iade-i itibar vadeden Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri de vardı. "Bir siyasi parti 7 milyon oy alıyorsa onları düşman mı ilan edeceğiz?" diyerek Ağıralioğlu'na tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Artık kavgaları bir araya bırakmalıyız. "Milliyetçilikle hiç kimse endişe etmesin hepimiz milleyetçiyiz!" ifadelerini kullandı.