RAMAZAN İMSAKİYE
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Kılıçdaroğlu CHP yandaşı Halk TV'de HDPKK ile ittifakını itiraf etti!

Kılıçdaroğlu CHP yandaşı Halk TV'de HDPKK ile ittifakını itiraf etti!
23.03.2023 23:44

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6'lı koasliyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazı konularda birliktelik olacak" diyerek HDPKK ile kıyılan resmi nikahı itiraf etti. Kandil'e ve Pensilvanya'ya selam çakıp FETÖ'cülere iade-i itibar vadeden Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri de vardı. "Bir siyasi parti 7 milyon oy alıyorsa onları düşman mı ilan edeceğiz?" diyerek Ağıralioğlu'na tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Artık kavgaları bir araya bırakmalıyız. "Milliyetçilikle hiç kimse endişe etmesin hepimiz milleyetçiyiz!" ifadelerini kullandı.

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