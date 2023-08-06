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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023, 20:33 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023, 20:43

'Kemalci' Battal İlgezdi'den İmamoğlu'na 'değişim' bombardımanı!

CHP'deki 'değişim' savaşının İstanbul ayağında tansiyon bir hayli yüksek. Kurultaya en çok delege gönderen megakentte 'değişimciler' ile 'genel merkezciler' arasındaki yarışı 'genel merkezciler'in önde götürdüğü öğrenildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu yanlısı Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 'değişimci' İmamoğlu'nu yaylım ateşine tuttu. CHP'li İBB Başkanı'nı "CHP’nin hiçbir geleneğini, kültürünü bilmiyorlar" diyerek hedef alan İlgezdi, "Ben bu değişim olayını Sayın Ekrem İmamoğlu'na Belediye Başkanları Toplantısı’nda sordum. Dedim ki, ‘Bana şu değişimi anlat.’, dedi ki, ‘Ben bilmiyorum’. Değişimin ne olduğunu bilmeden, sen hangi değişimden bahsediyorsun? Neyin değişimi? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir" dedi.

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