Kemal Kılıçdaroğlu’nun canlı yayında zor anları

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalında soruları yanıtlayamadı. Kılıçdaroğlu, sorular karşısında zor anlar yaşadı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili detaylara hakim olmadığı görülen Kılıçdaroğlu, öngördükleri düzenlemede Cumhurbaşkanlığı için yaş şartı olup olmadığı ile ilgili soruya, "Onu şu anda hatırlamıyorum" dedi. Kobani olayları nedeniyle tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da sahip çıkan Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş, niye tutuluyor içerde? Haksız yere tutuluyor Osman Kavala içeride haksız yere tutuluyor. Ellerine silah mı aldılar? Bir insan siyasi görüşü nedeniyle hapse atılır mı?" sözlerini sarf etti.