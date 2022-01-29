Haberler Güncel Videoları Kemal Kılıçdaroğlu’nun canlı yayında zor anları

Kemal Kılıçdaroğlu’nun canlı yayında zor anları

Kemal Kılıçdaroğlu’nun canlı yayında zor anları
29.01.2022 17:44

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:22
Başkan Erdoğan'dan muhalefete...
Ana Sayfa 00:56
İki eşiyle birlikte yaşayan...
Ana Sayfa 03:00
Halası Eymen Kara'yı ezerek...
Ana Sayfa 00:23
Yangında yüreği yanan köylüler...
Ana Sayfa 11:51
Başkan Erdoğan'dan Afet...
Ana Sayfa 00:21
Konya Şehir Hastanesi'nde 4...
Ana Sayfa 01:11
Taksim İstiklal caddesinde...
Ana Sayfa 00:51
Ece Erken'in kocası Şafak...
Ana Sayfa 00:24
Millet İttifakı'nda oturma...
Ana Sayfa 01:59
A Haber Ukrayna Donbas'ta!
Ana Sayfa 00:30
Yalnız Kurt'tan babadan oğula...
Ana Sayfa 01:47
Koronavirüste son durum

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalında soruları yanıtlayamadı. Kılıçdaroğlu, sorular karşısında zor anlar yaşadı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili detaylara hakim olmadığı görülen Kılıçdaroğlu, öngördükleri düzenlemede Cumhurbaşkanlığı için yaş şartı olup olmadığı ile ilgili soruya, "Onu şu anda hatırlamıyorum" dedi. Kobani olayları nedeniyle tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da sahip çıkan Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş, niye tutuluyor içerde? Haksız yere tutuluyor Osman Kavala içeride haksız yere tutuluyor. Ellerine silah mı aldılar? Bir insan siyasi görüşü nedeniyle hapse atılır mı?" sözlerini sarf etti.

Güncel Videoları
SON DAKİKA