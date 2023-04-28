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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı projesinin altından ABD çıktı: CIA'nın taşeronuna peşkeş çekecek

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı projesinin altından ABD çıktı: CIA'nın taşeronuna peşkeş çekecek
28.04.2023 16:42

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7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği sözde vaatlerle devletin ve milletin sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, son olarak Atatürk Havalimanı'nı Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi kurulması için ABD'li bir şirkete vereceğini açıkladı. Baykar Holding CEO'su Haluk Bayraktar, "Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" ifadeleriyle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun ihaleyi vermeyi planladığı Özmen ailesinin; CIA’ye çalıştığı ortaya çıktı. Özmen'in sahibi olduğu Sierra Nevada Corp’a ait özel uçağın, Libya ve Suriye’de ABD Özel Kuvvetler çalışanlarını taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.

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