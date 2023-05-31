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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 Haziran 2015 Genel Seçim öncesi açıklaması! "Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 Haziran 2015 Genel Seçim öncesi açıklaması! "Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı"
31.05.2023 18:30

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7 Haziran 2015 Genel Seçiminde AK Parti yüzde 40.9, CHP yüzde 25 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı" demişti.

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