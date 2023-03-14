Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu imza attığı gaflara bir yenisini daha ekledi. Türk edebiyatının usta ismi şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu usta isim için, "Şair galiba..." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Necip Fazıl Kısakürek' gafı
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