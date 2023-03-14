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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Necip Fazıl Kısakürek' gafı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Necip Fazıl Kısakürek' gafı
14.03.2023 17:01

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu imza attığı gaflara bir yenisini daha ekledi. Türk edebiyatının usta ismi şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu usta isim için, "Şair galiba..." ifadelerini kullandı.

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