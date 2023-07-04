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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "koltuktan kalkmıyorum" manifestosu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "koltuktan kalkmıyorum" manifestosu!
04.07.2023 23:17

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CHP'deki koltuk savaşları katlanarak büyüyor. Her seferinde 'değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu, manifesto yayınlayacak kadar gözü karattı. "Bu geminin kaptanı benim" vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP kürsüsünden 'değişim' isteyenlere "Koltuktan kalkmıyorum" manifestosu okudu. 15 kez "25 milyon oy" , 11 kez "başarı", 12 defa da "değişim" sözcüklerini telaffuz eden Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki hezimetten başarı hikayesi devşirmeye yeltendi. Bay Bay Kemal, "Biz doğru yoldayız, doğru yolda kalmaya devam edeceğiz" dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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