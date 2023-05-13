Kemal Kılıçdaroğlu'ndan elebaşı Fethullah Gülen için iade talebi yapılmadı yalanı: Belgelerle tokat

7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili adım atılmadığı yalanını söyledi. Kamuoyu tarafından açıkça bilinen gerçeği canlı yayında eğip bükmeye çalışan Kılıçdaroğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi. Dağ, teröristbaşının iadesi için atılan adımları tarihleriyle tek tek paylaştı. Adalet Bakanlığı da yalana belgeleriyle cevap vererek 7 kez ABD'den iade talebinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15 Temmuz dahil 27 suçtan iadesi istedi" ifadeleri kullanıldı.