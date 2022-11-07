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Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulan 'tefeci' sorusuna Faik Öztrak da yanıt veremedi! Gazeteciyi hedef aldı

Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulan 'tefeci' sorusuna Faik Öztrak da yanıt veremedi! Gazeteciyi hedef aldı
07.11.2022 17:35

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce 'tefeci' ve 'faizci' dediği Londra'ya giderek "Parayı buldum" ifadeleriyle video çekti. A Haber Kılıçdaroğlu'nu sergilediği bu ikiyüzlülüğü Kılıçdaroğlu'na sordu. Kılıçdaroğlu, A Haber Muhabiri Alpaslan Düven'in sorusuna 'bilmiyorum' şeklinde yanıtladı. Aynı soru ve soru karşısında Kılıçdaroğlu'nun sergilediği tavır bu kez CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. Faik Öztrak da en az Kemal Kılıçdaroğlu kadar skandal bir yanıta imza atarak A Haber muhabiri Alpaslan Düven'i hedef aldı.

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