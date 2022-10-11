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Kemal Kılıçdaroğlu yediği 'başörtüsü' golünü ve ABD fiyaskosunu FETÖ yalanıyla örtmeye çalıştı!

Kemal Kılıçdaroğlu yediği 'başörtüsü' golünü ve ABD fiyaskosunu FETÖ yalanıyla örtmeye çalıştı!
11.10.2022 22:18

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu asılsız iddialarına ABD'de devam ediyor. Başörtüsü meselesinde 'yasa' çıkışını yapan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'samimiysen anayasa ile güvenceye alalım' meydan okumasıyla gol yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yediği golü 'FETÖ' taktiği ile çıkarmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu daha önce dillendirdiği ve FETÖ'nün piyasaya sürdüğü, "Amerika'ya para kaçırıyorlar. Erdoğan Türkiye'den kaçacak" yalanını köpürterek TURKEN Vakfı'nı ve Başkan Erdoğan'ın ailesini hedef aldı.

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