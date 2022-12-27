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Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında Saraçhane hesaplaşması! 6'lı masa dağılıyor mu? Nevşin Mengü'den şok iddia

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında Saraçhane hesaplaşması! 6'lı masa dağılıyor mu? Nevşin Mengü'den şok iddia
27.12.2022 15:59

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Ekrem İmamoğu ve Meral Akşener'in Saraçhane'deki tiyatrosunun ardından 6'lı masa ve İYİ Parti-CHP arasındaki gerilim her gün takip edilir oldu. Kılıçdaroğlu'nun "İç işlerimize karışma" sözlerine Meral Akşener'in "Kimseden izin almam" cevabı ikili arasındaki gerginliğin hat safhada olduğunu gösterdi. Tüm bu gelişmelerin ardından kendisi Almanya'dayken arkasından operasyon çekilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle geldi. CHP, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bugün görüşeceğini açıkladı. Gözler söz konusu görüşmeye çevrilmişken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü'den bomba bir iddia geldi. Mengü, takvim.com.tr'nin aylardır tekrar ettiği "Akşener masayı dağıtacak" iddiasını doğruladı. Mengü, Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na "Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz" diyeceğini söyledi.

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