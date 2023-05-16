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Kemal Kılıçdaroğlu Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

Kemal Kılıçdaroğlu Onursal Adıgüzel'i görevden aldı
16.05.2023 08:58

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı, Cumhur İttifakı da Meclis çoğunluğunu ele aldı. Öte yandan sandıktan çıkamayan CHP'de gözler girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Oy sayımında 'öndeyiz' manipülasyonu yapıp gerçekle yüzleşince masaları tokatlayan Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Bu durum "Kılıçdaroğlu mağlubiyet sonrası ilk kelleyi aldı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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