Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'yla resmen dalga geçti: Her gün ailelere süt dağıtıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de Kılıçdaroğlu'na düzenledikleri operasyonun gündeme bomba gibi düşmüştü. Kılıçdaroğlu'nun nasıl cevap vereceği büyük merak konusuyken CHP Lideri bugün Ekrem İmamoğlu'nu partinin grup toplantısına davet etti. Toplantı öncesi basına kapalı görüşen ikili, grup toplantısına geçti. Kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu "Herkes Bay Kemal'i beklesin" diyerek adaylığını bir kez daha tekrarladı. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu her sabah 100 bin aşkın aileye her sabah süt veriyor” ifadelerini kullandığı anlardaki İmamoğlu’nun yüz ifadesi sosyal medyada viral oldu.