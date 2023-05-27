Kemal Kılıçdaroğlu destekçisinden sohbet odasında rezil sözler! AK Parti'ye oy verenlerin öldürülmesini istedi

FETÖ ve PKK'nın açık destek verdiği 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyon oy fark yedi.

Başkan Erdoğan %49.52 oy alırken Kılıçdaroğlu 44.88 oy aldı seçim 50+1 kuralı sebebiyle ikinci tura kaldı.

İYİCE ÇİRKİNLEŞTİLER

28 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşları iyice çirkinleşti.

Deprem bölgesinde Başkan Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın önde olmasının ardından depremzedelere hakaretler yağdırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu skandalı ileri taşıyarak Erdoğan'a oy verenleri günahkar ve ahlaksız ilan etti.

KILIÇDAROĞLU YANDAŞINDAN SOHBET ODASINDA REZİL SÖZLER

Rezillik Twitter'daki bir sohbet odasında daha da ileriye taşındı! İsminin Berke O. olduğu görülen bir şahıs, AK Parti'ye oy veren vatandaşların ölmesi gerektiğini söyledi. 27 Mayıs darbesini örnek göstererek rezil sözler söyledi.

Söz konusu skandala imza atan Kılıçdaroğlu destekçisi, "Depremde ölenlere AK Parti'ye oy verenlere üzülmüyorum iyi ki öldüler. Ölmeleri benim için daha iyi oldu. Oyları azaldı." dedi.

"ÖLMELERİ DAHA İYİ"

Skandal sözlerin sahibi tehditlerini ve kirli zihinini şu sözlerle dışa vurdu;

"Ölmeleri daha iyi yoksa hep aç kalacaksın artık. Cahil yaşayacağına ölsün. Benim hayatımı etkiliyor. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ben AK Partili insanları çok iyi tanıdığım için hiç vicdan azabı falan hissetmiyorum.

27 MAYIS DARBESİNİ ÖRNEK VERDİ!

Tabi 27 Mayıs'ta ne yapıldı. Bütün Demokrat Parti kadroları kurşuna dizildi Geri kalanları da işkenceden geçirildi. Adnan Menderes'in oğlu Robet Kolej'de okuyor. Toplu şekilde çocuğu okula sokmuyorlar. Ağzını burnunu kırıyolar çocuk başka yerde okumak istiyor. Öyle bir şey yapmak lazım böyle adamlara acıyamazsın. Bunun cezası ölmek olabilir yani. Ve ben açık açık söylüyorum. Ben her yerde söylüyorum başıma da hiçbir şey gelmedi gelmez de…"

Odadaki başka bir şahıs, "Bu vicdansızlık değil mi?" diye sorunca skandalını şöyle sürdürdü;

"Tabii yayılacak bir yer de söylemem ama. Depremde ölenlere AK Parti'ye oy verenlere üzülmüyorum iyi ki öldüler. Ölmeleri benim için daha iyi oldu. Oyları azaldı. AK Parti'ye oy veriyorsa suça ortaktır. İsterse babam olsun."

BENZER BİR SKANDAL DAHA YAŞANMIŞTI

8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan ve gençlere de çağrıda bulunan 'Jahrein' lakaplı yayıncı Ahmet Sonuç da benzer bir skandal imza atmıştı. Jahrein yaptığı Twitch yayında bir gencin annesine iğrenç hakaretlerde bulundu.







ANNESİ AK PARTİLİ DİYE KÜFÜR ETTİ

Twitch yayınında sesli bağlantılar alan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, yayınına bağlanan bir gence "Anan neden AKP'li neden Tayipçi" diye sordu. Yayına bağlanan genç ise "Bizim aile muhafazakar bir aile. Annem ataerkil toplum olduğu için hor gürülmüş" dedi.

Jahrein ise "AKP de bunumu düzeltmiş. Senin ben ananı s…." diyerek küfür etti.







REZİLLİĞİ AYRI SAVUNMASI AYRI SKANDAL

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Jahrein mahlası Ahmet Sonuç skandal bir açıklamada bulundu. Kanala kendisine küfür edilecek gençlerin geldiğini ve onları önceden bilgilendirdiklerini ileri süren Jahrein, bir gencin annesine AK Parti'ye oy veriyor diye küfretmesini bu şekilde normalleştirmeye çalıştı.