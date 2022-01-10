Kazakistan'da son durum ne? A Haber olay yerinden bildirdi

Akaryakıt zammının tetiklediği kanlı protestolara sahne olan Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev, güvenlik güçlerine uyarı olmaksızın 'vur' emri verdi. Dün üçüncü kez televizyondan halka seslenen Cumhurbaşkanı Tokayev, "Kazakistan genelinde kırmızı terör alarmı ilan ediyorum. Ülkemize saldıran 20 bin civarında iyi hazırlanmış teröristi yakalamak için özel güvenlik birimi kuruldu." dedi. Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov, "teröristler" tamamen öldürülene kadar terörle mücadele operasyonlarının devam edeceğini söyledi. Tokayev, KGAÖ ülkeleri toplantısında yaptığı açıklamada, "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden gelmiştir." dedi. Kazakistan'da son durum ne? A Haber bölgedeki sıcak gelişmeleri aktardı...