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Kazakistan'da son durum ne? A Haber olay yerinden bildirdi

Kazakistan'da son durum ne? A Haber olay yerinden bildirdi
10.01.2022 11:37

OTOMATİK OYNAT

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Engelli vatandaşa polisten...
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PKK ölümle tehdit etmişti!...
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Çocuk hırsız ortalığı...
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Aleyna Tilki Uzi'nin...
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Yatılı öğrencileri sosyal...
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Dolandırıcılık şüphelisi adam...
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PKK’ya bir darbe daha: 2...
Ana Sayfa 03:00
Ekipleri alarma geçiren genç...
Ana Sayfa 01:36
Hesarek kayak merkezine yoğun...
Ana Sayfa 01:00
Tartıştığı karısını bacağından...
Ana Sayfa 01:48
Denizi seyrederken dalgalara...
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Kedi ile köpeğin dostluğu...

Akaryakıt zammının tetiklediği kanlı protestolara sahne olan Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev, güvenlik güçlerine uyarı olmaksızın 'vur' emri verdi. Dün üçüncü kez televizyondan halka seslenen Cumhurbaşkanı Tokayev, "Kazakistan genelinde kırmızı terör alarmı ilan ediyorum. Ülkemize saldıran 20 bin civarında iyi hazırlanmış teröristi yakalamak için özel güvenlik birimi kuruldu." dedi. Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov, "teröristler" tamamen öldürülene kadar terörle mücadele operasyonlarının devam edeceğini söyledi. Tokayev, KGAÖ ülkeleri toplantısında yaptığı açıklamada, "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden gelmiştir." dedi. Kazakistan'da son durum ne? A Haber bölgedeki sıcak gelişmeleri aktardı...

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