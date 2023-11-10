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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023, 15:16 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023, 15:27

Kaza Haberi: Muğla Milas'ta ölümlü kaza anı otobüs kamerasında!

Milas-Bodrum kara yolu Adabükü Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, aynı yöne giden yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Kaza anının otobüs kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı yöne giden yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Kaza anının otobüs kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaza, Milas-Bodrum kara yolu Adabükü Kavşağı'nda meydana geldi. İbrahim A. yönetimindeki yolcu otobüsü ile sola dönüş yapmak isteyen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Hüseyin Dursun hayatını kaybederken, Tuncay Taylan, Ünal Tolun ve Ahmet Zeybek yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anının otobüs kamerasına yansıyan görüntülerde, otobüsün sol şeritte ilerlediği ve sağ şeritteki otomobilin aniden kavşağa girmek üzere sola dönüş yaptığı sırada çarpışmanın meydana geldiği görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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