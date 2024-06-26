SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024, 16:14 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024, 16:14

Kayseri’de ‘torbacı’ operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda haklarında Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan 3 hedef şahısla birlikte, 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T., 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. ile birlikte toplam 6 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 5,60 gram uyuşturucu madde, 3 adet kılıç ve 1 adet hançer, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 10 adet fişek bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri seçilen Rutte ile görüştü
26.06.2024Çarşamba
İşte geçmişten günümüze Cumhur İttifakı!
26.06.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar | VİDEO
26.06.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan uyardı: İsrail gözünü Lübnan’a dikti | Batı'ya ayar | İslam dünyasına uyarı
26.06.2024Çarşamba
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer imha edildi
26.06.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç trafikte öldürüldü! 01:33
Okul müdür yardımcısı silahla vurularak öldürüldü
26.06.2024Çarşamba
SON DAKİKA: Asgari ücret açıklaması! 01:21
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması!
26.06.2024Çarşamba
Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem! 00:48
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem!
26.06.2024Çarşamba
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer imha edildi 03:28
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
26.06.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA