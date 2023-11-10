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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023, 06:01 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023, 06:44

Katil İsrail Gazze'deki El-Avde ile Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Endonezya Hastanesi'nin çevresine çok şiddetli saldırılar düzenledi. Saldırıların hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtığı ve insanlar arasında ciddi panik oluşturduğu belirtilen haberde, ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki El-Avde ile Endonezya Hastanesi'nin çevresini hedef aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Endonezya Hastanesi'nin çevresine çok şiddetli saldırılar düzenledi.

Saldırıların hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtığı ve insanlar arasında ciddi panik oluşturduğu belirtilen haberde, ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi çevresini bombaladığı belirtildi.

Saldırıda gönüllü bir sağlık görevlisinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Kızılay'a ait iki ambulansın da hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Filistin Kızılayı yetkilileri de yaptıkları yazılı açıklamada, uluslararası topluluğa "büyük bir felaket" yaşanmadan önce tıbbi malzeme ve yakıt sağlamak için acil müdahale çağrısında bulundu.

İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni gece ilk saatlerde "doğrudan" hedef aldı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 36'sı Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 181 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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