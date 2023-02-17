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"Kasten öldürme" suçundan aranıyordu, polisten kaçamadı

"Kasten öldürme" suçundan aranıyordu, polisten kaçamadı
17.02.2023 21:34

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 'Kasten Adam Öldürme' suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Sahabiye mahallesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada; hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 23 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan B.A., cezaevine teslim edildi.

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