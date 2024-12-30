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Kartal sahil yolunda kaza: 1’i ağır 6 yaralı
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Kartal sahil yolunda kaza: 1'i ağır 6 yaralı

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 08:44

Kartal sahil yolunda servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Kadıköy yönüne seyir halinde olan 34 GAL 444 plakalı Volkswagen otomobil ile Kartal sahil yoluna bağlanarak Ankara istikametine giden 34 LHE 894 plakalı Mercedes marka servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü ağır olmak üzere servis içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleriyse yaralılara müdahale etti. Kaza sonrası sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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