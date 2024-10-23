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Kars Sarıkamış’ta tefeci operasyonu
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Kars Sarıkamış’ta tefeci operasyonu

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024, 10:04 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024, 10:04

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ikametgah eden M.K.’nın Cumhuriyet Mahallesi ve Yayıklı köyünde bulunan ikametgahlarında Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda arama yapıldı. M.K.’nın ikametgahlarında yapılan aramada, 8 senet,2 alacak kayıtlarının yazılmış olduğu ajanda ve defter,1 av tüfeği, 4 av tüfeği fişeği, 2 tablet, 1 laptop ve 4 cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak M.K. Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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