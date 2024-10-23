Kars Sarıkamış’ta tefeci operasyonu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ikametgah eden M.K.’nın Cumhuriyet Mahallesi ve Yayıklı köyünde bulunan ikametgahlarında Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda arama yapıldı. M.K.’nın ikametgahlarında yapılan aramada, 8 senet,2 alacak kayıtlarının yazılmış olduğu ajanda ve defter,1 av tüfeği, 4 av tüfeği fişeği, 2 tablet, 1 laptop ve 4 cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak M.K. Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.