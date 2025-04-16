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Karısını öldüren dayısının yanında bulunan genç adliyeye sevk edildi
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Karısını öldüren dayısının yanında bulunan genç adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:30:47

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak'ta dün akşam saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsü Emrah Akpınar (38), boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar'a (36) sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Emine Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olaydan sonra kaçan Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili Emrah Akpınar'ın kız kardeşinin oğlu A.Ö. (25), cinayet bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

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