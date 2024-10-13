PODCAST CANLI YAYIN
Karı-koca kavgasına aileler karıştı: Damat ve 4 aylık evli kuzeni öldürüldü
Haberler Güncel Videoları

Karı-koca kavgasına aileler karıştı: Damat ve 4 aylık evli kuzeni öldürüldü

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024, 09:31 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024, 09:31

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde karı-koca kavgasına aileler karıştı. Damat ve 4 aylık evli kuzeni öldürüldü. Merkez Yenişehir ilçesi Aziz Mahmutoğulları Caddesi üzerinde Genç İpekçi Apartmanı 6'ıncı katında karı koca arasında yaşanan kavgada aileler çağrıldı. Gelin tarafından gelen yakınlar, damat Mehmet Ali Baran ve kuzeni 4 aylık evli Vedat Baran'a silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde damat ve kuzenin öldüğünü, Agit Baran'ında yaralandığını belirledi. Gelin Esma Baran ve yakınları, 2 çocuğunu alıp olay yerinden uzaklaştı. Cenazeler savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna götürüldü. Damadın yakınları sinir krizi geçirdi.

SIRADAKİ VİDEO
Bursa’da torun dehşeti: Para vermeyen dedesini ve 2 kişiyi balta ile öldürdü
13.10.2024Pazar
Afyonkarahisar’da 4.4 büyüklüğünde deprem
13.10.2024Pazar
İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın bahçe duvarında çökme meydana gelidi! Bir bina tahliye edildi
13.10.2024Pazar
Bursa'da feci kaza: Otomobil kaldırma çarparak takla attı 4 kişi yaralandı
13.10.2024Pazar
Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
13.10.2024Pazar
Bunlar da Var
Arda Güler’den muhteşem çalım: İşte o anlar 00:04
Arda Güler'den muhteşem çalım
12.10.2024Cumartesi
Avcılar’da göl kenarında el ve ayağı bağlı halde bulundu 00:29
Avcılar'da göl kenarında el ve ayağı bağlı halde bulundu
13.10.2024Pazar
Karı-koca kavgasına aileler karıştı: Damat ve 4 aylık evli kuzeni öldürüldü 01:34
Karı-koca kavgasına aileler karıştı: Damat ve 4 aylık evli kuzeni öldürüldü
13.10.2024Pazar
Şehit çocuğuna küfür eden YouTuber Gökben Duman Tutuklandı 00:35
Şehit çocuğuna küfür eden YouTuber Gökben Duman Tutuklandı
12.10.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA