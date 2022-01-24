Haberler Güncel Videoları Karda yolda kalan vatandaştan CHP’li İBB'ye sert tepki: İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, bu hal nedir

Karda yolda kalan vatandaştan CHP’li İBB'ye sert tepki: İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, bu hal nedir

Karda yolda kalan vatandaştan CHP’li İBB'ye sert tepki: İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, bu hal nedir
24.01.2022 19:38

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:20
Erdoğan'dan CHP'li iki isim...
Ana Sayfa 12:56
İstanbul’da yoğun kar yağışı
Ana Sayfa 00:33
Ayberk Pekcan hayatını...
Ana Sayfa 01:23
CHP'li Bilecik Belediyesi'nde...
Ana Sayfa 00:48
AVM kapanış saati değişti!...
Ana Sayfa 01:26
Çatalca'dan kar manzaraları
Ana Sayfa 00:25
Kayarken 4 metre havalanan...
Ana Sayfa 00:30
Merve Boluğur jete bağladı!...
Ana Sayfa 00:31
Bensu Soral'dan boşanma...
Ana Sayfa 01:02
Fatma Girik’in kardeşi Günay...
Ana Sayfa
Canlı yayında bir ilk! Müge...
Ana Sayfa 02:14
SON DAKİKA! AK Parti...

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vasatlığı kar yağışı ile birlikte bir kez daha gözler önüne serildi. İBB'nin yetersiz kaldığı noktalarda kardan kapanan yollarda vatandaşlar yollarda kaldı. Duruma tepki gösteren Sami Cengiz isimli vatandaş, "İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, 2 saattir yoldayım. Ana yollar açılmıyorsa, neresi açılıyor acaba? Bu hal nedir, rezilliğin halini görüyorsunuz. Bu kadar insan zor durumda, bu kadar insan ne olacak” ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA