Karda yolda kalan vatandaştan CHP’li İBB'ye sert tepki: İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, bu hal nedir

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vasatlığı kar yağışı ile birlikte bir kez daha gözler önüne serildi. İBB'nin yetersiz kaldığı noktalarda kardan kapanan yollarda vatandaşlar yollarda kaldı. Duruma tepki gösteren Sami Cengiz isimli vatandaş, "İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, 2 saattir yoldayım. Ana yollar açılmıyorsa, neresi açılıyor acaba? Bu hal nedir, rezilliğin halini görüyorsunuz. Bu kadar insan zor durumda, bu kadar insan ne olacak” ifadelerini kullandı.