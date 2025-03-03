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Karaman’da kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü: 3 yaralı
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Karaman'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 12:37 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 12:37

Kaza, sabah saatlerinde Karaman-Ereğli Kara yolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 70 FH 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye takla atarak ters döndü. Kazada sürücüsü ile araçta bulunan B.K. ve H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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