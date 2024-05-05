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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024, 13:15 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024, 13:15

Karaman’da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 646. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, 2 yaşındaki M.K. isimli erkek çocuğu mutfak balkonunda oynadığı sırada biranda dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağı düştü. Çocuklarının düştüğünü fark eden ailesi özel araçlarıyla çocuğu hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ağır yaralı olan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi, düşme olayının yaşandığı apartmanın bahçesinde inceleme yaptı.

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